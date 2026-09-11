KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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11.09.2026 12:29:00
KRONES Aktie News: KRONES gibt am Freitagmittag ab
Die Aktie von KRONES gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die KRONES-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 112,40 EUR ab.
Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 112,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'650 Punkten steht. In der Spitze büsste die KRONES-Aktie bis auf 112,40 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3'158 KRONES-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 144,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 105,80 EUR fiel das Papier am 13.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,11 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1.34 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 10,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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