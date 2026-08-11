KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagvormittag im Minus

Die KRONES-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 115,40 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'257 Punkten steht. Der Kurs der KRONES-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 115,00 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 115,00 EUR. Bisher wurden heute 76 KRONES-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,96 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.07.2026 bei 105,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,32 Prozent.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,12 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,47 Prozent auf 1.34 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,18 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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