KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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11.08.2026 12:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Mittag im Minus
Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 115,40 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 115,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'148 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der KRONES-Aktie ging bis auf 115,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 115,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14'287 KRONES-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.07.2026 bei 105,80 EUR. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 9,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,12 EUR aus. Am 29.07.2026 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.34 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 10,18 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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