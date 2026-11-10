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10.11.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagvormittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von KRONES. Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 112,20 EUR.
Um 09:28 Uhr sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 112,20 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'457 Punkten steht. Die KRONES-Aktie zog in der Spitze bis auf 112,40 EUR an. Bei 112,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'617 KRONES-Aktien.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 144,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,52 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,20 EUR am 08.10.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,99 EUR belaufen. KRONES liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,55 EUR gegenüber 2,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat KRONES mit einem Umsatz von insgesamt 1.38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,28 Prozent gesteigert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,89 EUR je KRONES-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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