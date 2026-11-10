|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.11.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Dienstagnachmittag
Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 111,00 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 111,00 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'205 Punkten liegt. Die KRONES-Aktie zog in der Spitze bis auf 112,40 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16'390 KRONES-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 144,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 29,91 Prozent Luft nach oben. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 7,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,99 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1.38 Mrd. EUR eingefahren.
In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So stuften die Analysten die KRONES-Aktie im vergangenen Monat ein
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingefahren
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu KRONES AG
|
10.11.26
|KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
10.11.26
|KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagvormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09.11.26
|KRONES Aktie News: KRONES legt am Montagmittag zu (finanzen.ch)
|
06.11.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|EQS-News: Krones reports moderate growth and improved profitability in a challenging market environment (EQS Group)
|
06.11.26
|EQS-News: Krones mit moderatem Wachstum und verbesserter Ertragskraft in herausforderndem Marktumfeld (EQS Group)
|
31.10.26
|So stuften die Analysten die KRONES-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
30.10.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu KRONES AG
|09.11.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst fester - Allzeithoch bleibt in Reichweite -- DAX endet im Plus -- Wall Street geht schwach in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.