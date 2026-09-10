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10.09.2026 09:29:00

KRONES Aktie News: KRONES gibt am Donnerstagvormittag nach

KRONES Aktie News: KRONES gibt am Donnerstagvormittag nach

Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 112,80 EUR ab.

KRONES
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Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,9 Prozent auf 112,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'033 Punkten notiert. Der Kurs der KRONES-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 112,80 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,80 EUR. Zuletzt wechselten 5'459 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR an. Gewinne von 27,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,80 EUR aus. KRONES gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.34 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Krones
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