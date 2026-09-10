KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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10.09.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 112,20 EUR abwärts.
Die KRONES-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 112,20 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'608 Punkten liegt. Der Kurs der KRONES-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 112,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39'235 KRONES-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,20 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,52 Prozent hinzugewinnen. Bei 105,80 EUR fiel das Papier am 13.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,70 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,11 EUR belaufen. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,47 Prozent auf 1.34 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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