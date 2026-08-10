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10.08.2026 09:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag mit Kursverlusten

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag mit Kursverlusten

Die Aktie von KRONES gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 116,00 EUR.

KRONES
108.20 CHF -0.27%
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Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 116,00 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'505 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die KRONES-Aktie bis auf 116,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 116,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 625 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Bei 105,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,12 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1.34 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,18 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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