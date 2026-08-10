KRONES Aktie News: KRONES am Montagnachmittag billiger

Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 115,60 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'315 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte KRONES-Aktie bei 115,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'785 KRONES-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 24,74 Prozent zulegen. Am 13.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 105,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 8,48 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,12 EUR belaufen. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.34 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1.32 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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