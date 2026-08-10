KRONES Aktie News: KRONES am Mittag schwächer

Um 12:28 Uhr rutschte die KRONES-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 115,40 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'440 Punkten realisiert. Die KRONES-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,40 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3'571 KRONES-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,20 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 19,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.07.2026 (105,80 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 8,32 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,12 EUR aus. Am 29.07.2026 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRONES noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,47 Prozent auf 1.34 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingebracht

Juli 2026: Die Expertenmeinungen zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor einem Jahr verloren