KRONES Aktie News: KRONES am Montagvormittag im Minus

Der KRONES-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 110,20 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'612 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der KRONES-Aktie ging bis auf 109,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 111,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'800 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 144,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 103,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,35 Prozent.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,01 EUR aus. KRONES gewährte am 06.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,55 EUR. Im letzten Jahr hatte KRONES einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,91 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So stuften die Analysten die KRONES-Aktie im vergangenen Monat ein

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingefahren