KRONES Aktie News: KRONES gibt am Nachmittag ab

Um 16:28 Uhr fiel die KRONES-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 110,60 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'073 Punkten steht. Die KRONES-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,40 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 111,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17'595 KRONES-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,20 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,38 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 103,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

KRONES-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,01 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 06.11.2026. In Sachen EPS wurden 2,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,15 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 9,91 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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