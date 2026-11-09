|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES gibt am Nachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 110,60 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die KRONES-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 110,60 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'073 Punkten steht. Die KRONES-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,40 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 111,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17'595 KRONES-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,20 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,38 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 103,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
KRONES-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,01 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 06.11.2026. In Sachen EPS wurden 2,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,15 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 9,91 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So stuften die Analysten die KRONES-Aktie im vergangenen Monat ein
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingefahren
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu KRONES AG
|
16:29
|KRONES Aktie News: KRONES gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
12:29
|KRONES Aktie News: KRONES legt am Montagmittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|KRONES Aktie News: KRONES am Montagvormittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|EQS-News: Krones reports moderate growth and improved profitability in a challenging market environment (EQS Group)
|
06.11.26
|EQS-News: Krones mit moderatem Wachstum und verbesserter Ertragskraft in herausforderndem Marktumfeld (EQS Group)
Analysen zu KRONES AG
|13:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|13:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|13:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|07:32
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.