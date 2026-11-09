KRONES Aktie News: KRONES legt am Montagmittag zu

Das Papier von KRONES konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 111,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'902 Punkten notiert. Der Kurs der KRONES-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,60 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'076 KRONES-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 22,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 103,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,01 EUR je KRONES-Aktie. Am 06.11.2026 lud KRONES zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. KRONES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.38 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 9,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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