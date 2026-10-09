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09.10.2026 09:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Freitagvormittag in Grün

KRONES Aktie News: KRONES am Freitagvormittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 105,60 EUR.

KRONES
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Um 09:28 Uhr ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 105,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'910 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die KRONES-Aktie bei 105,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 105,00 EUR. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 261 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 26,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 103,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 2,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,09 EUR je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 EUR gegenüber 2,21 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1.34 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.32 Mrd. EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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