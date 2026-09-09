KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 114,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'338 Punkten steht. Im Tief verlor die KRONES-Aktie bis auf 114,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,80 EUR. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 2'071 Aktien.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 25,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 105,80 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 7,68 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,11 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,21 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 10,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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