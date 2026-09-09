KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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09.09.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von KRONES
Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 113,40 EUR.
Die KRONES-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 113,40 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'069 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die KRONES-Aktie bisher bei 113,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 114,80 EUR. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'404 Stück gehandelt.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 105,80 EUR fiel das Papier am 13.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,70 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,11 EUR belaufen. KRONES veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,18 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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