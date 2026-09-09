KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.09.2026 12:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 114,00 EUR.
Die KRONES-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 114,00 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'178 Punkten notiert. Die KRONES-Aktie sank bis auf 114,00 EUR. Bei 114,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 6'333 KRONES-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 144,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 20,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 105,80 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,19 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,11 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1.34 Mrd. EUR gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie
MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KRONES von vor einem Jahr angefallen
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu KRONES AG
|
12:29
|KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
09:29
|KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
08.09.26
|KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.08.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KRONES von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
14.08.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu KRONES AG
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.24
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.