KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochmittag mit Abschlägen

Die KRONES-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 114,00 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'178 Punkten notiert. Die KRONES-Aktie sank bis auf 114,00 EUR. Bei 114,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 6'333 KRONES-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 144,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 20,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 105,80 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,19 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,11 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1.34 Mrd. EUR gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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