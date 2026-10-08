KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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08.10.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag billiger
Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 103,20 EUR.
Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 103,20 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 29'699 Punkten notiert. Die KRONES-Aktie sank bis auf 103,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 104,00 EUR. Zuletzt wechselten 914 KRONES-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 144,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,73 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 103,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 0,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,09 EUR belaufen. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,23 EUR gegenüber 2,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1.34 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1.32 Mrd. EUR umsetzen können.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,12 EUR je KRONES-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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