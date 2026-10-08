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08.10.2026 16:29:00

KRONES Aktie News: KRONES macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

KRONES Aktie News: KRONES macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von KRONES. Zuletzt sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 105,20 EUR zu.

KRONES
98.07 CHF 0.69%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 105,20 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'718 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 105,20 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14'583 KRONES-Aktien.

Bei einem Wert von 144,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 37,07 Prozent zulegen. Bei 103,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,09 EUR je KRONES-Aktie. KRONES veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 EUR, nach 2,21 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1.34 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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