KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagmittag in Rot

Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 104,20 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'710 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die KRONES-Aktie bei 103,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,00 EUR. Zuletzt wechselten 9'488 KRONES-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 144,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,39 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 103,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,96 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,80 EUR aus. Am 29.07.2026 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.34 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2026 10,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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