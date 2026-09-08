KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.09.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Dienstagvormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 115,60 EUR nach.
Die KRONES-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 115,60 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'393 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die KRONES-Aktie bis auf 115,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2'091 KRONES-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR an. 24,74 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,80 EUR. Dieser Wert wurde am 13.07.2026 erreicht. Mit Abgaben von 8,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem KRONES seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,11 EUR je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.34 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 10,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie
MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KRONES von vor einem Jahr angefallen
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient
Trading Signals: Bloom Energy: Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu KRONES AG
|
09:29
|KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Dienstagvormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
07.09.26
|KRONES Aktie News: KRONES tritt am Montagnachmittag auf der Stelle (finanzen.ch)
|
07.09.26
|KRONES Aktie News: KRONES am Montagmittag behauptet (finanzen.ch)
|
04.09.26
|MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.08.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KRONES von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
14.08.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu KRONES AG
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.24
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefrot -- DAX leichter - unter 26'000 Punkten -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Auch am Dienstag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.