KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Die KRONES-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 115,60 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'393 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die KRONES-Aktie bis auf 115,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2'091 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR an. 24,74 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,80 EUR. Dieser Wert wurde am 13.07.2026 erreicht. Mit Abgaben von 8,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,11 EUR je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.34 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 10,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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