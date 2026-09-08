KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen

Die KRONES-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 115,00 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'475 Punkten notiert. Im Tief verlor die KRONES-Aktie bis auf 114,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 116,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7'053 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 144,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 105,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 8,00 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,11 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.34 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,18 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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