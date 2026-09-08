KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagmittag leichter

Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 115,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'452 Punkten liegt. Der Kurs der KRONES-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 114,80 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 4'818 KRONES-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die KRONES-Aktie mit einem Kursplus von 25,17 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.07.2026 bei 105,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,11 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.34 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 10,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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