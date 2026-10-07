KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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07.10.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES verbilligt sich am Mittwochvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von KRONES. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 106,60 EUR.
Die KRONES-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 106,60 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'519 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die KRONES-Aktie bei 106,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 861 KRONES-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 144,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). 35,27 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,63 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,09 EUR. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,23 EUR gegenüber 2,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1.34 Mrd. EUR gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 10,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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