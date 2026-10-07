KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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07.10.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES wird am Mittwochnachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von KRONES. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 104,60 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die KRONES-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 104,60 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'124 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die KRONES-Aktie bisher bei 104,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 106,60 EUR. Zuletzt wechselten 13'849 KRONES-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,86 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem KRONES seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,09 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1.34 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1.32 Mrd. EUR umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,12 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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