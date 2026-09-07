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07.09.2026 09:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag gefragt

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von KRONES. Das Papier von KRONES konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 117,20 EUR.

KRONES
109.63 CHF 0.00%
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Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 117,20 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'381 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die KRONES-Aktie bis auf 117,20 EUR. Bei 116,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 235 KRONES-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 144,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.07.2026 bei 105,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 9,73 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,11 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 2,23 EUR gegenüber 2,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.34 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1.32 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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