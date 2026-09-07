KRONES Aktie News: KRONES tritt am Montagnachmittag auf der Stelle

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der KRONES-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 117,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 32'368 Punkten liegt. Die KRONES-Aktie zog in der Spitze bis auf 117,20 EUR an. In der Spitze büsste die KRONES-Aktie bis auf 116,40 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 116,80 EUR. Bisher wurden heute 4'650 KRONES-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,25 Prozent. Am 13.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,80 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 29.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.34 Mrd. EUR gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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