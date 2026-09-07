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07.09.2026 12:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Montagmittag behauptet

KRONES Aktie News: KRONES am Montagmittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 117,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

KRONES
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Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr bei 117,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 32'417 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die KRONES-Aktie bis auf 117,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der KRONES-Aktie ging bis auf 116,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'649 KRONES-Aktien.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 144,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 18,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.07.2026 bei 105,80 EUR. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 9,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,80 EUR aus. Am 29.07.2026 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.34 Mrd. EUR – ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRONES 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,18 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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