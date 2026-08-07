KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag tiefer

Um 09:28 Uhr ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 115,80 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'456 Punkten realisiert. Die KRONES-Aktie sank bis auf 115,80 EUR. Bei 117,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 267 Aktien.

Bei einem Wert von 144,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.07.2026 bei 105,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,64 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,12 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1.34 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1.32 Mrd. EUR umsetzen können.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,18 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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