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07.08.2026 16:29:00

KRONES Aktie News: KRONES verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

KRONES Aktie News: KRONES verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von KRONES. Kaum Ausschläge verzeichnete die KRONES-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 116,40 EUR.

KRONES
108.49 CHF -0.20%
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Bei der KRONES-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 116,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 32'468 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die KRONES-Aktie bei 117,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 115,60 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 117,20 EUR. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 24'145 Aktien.

Bei einem Wert von 144,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Mit einem Zuwachs von 23,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.07.2026 (105,80 EUR). Abschläge von 9,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,80 EUR aus. Am 29.07.2026 lud KRONES zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.32 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.34 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,18 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Krones
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