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07.08.2026 12:29:00

KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von KRONES. Im XETRA-Handel kam die KRONES-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 116,40 EUR.

KRONES
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Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der KRONES-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 116,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 32'565 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die KRONES-Aktie bei 117,20 EUR. Die KRONES-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 115,60 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 117,20 EUR. Zuletzt wechselten 3'157 KRONES-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 23,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 105,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 9,11 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,12 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,21 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1.34 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1.32 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,18 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Krones
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