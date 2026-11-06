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06.11.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Vormittag an Boden
Die Aktie von KRONES gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 114,80 EUR.
Um 09:28 Uhr stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 114,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'474 Punkten notiert. Der Kurs der KRONES-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 115,00 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,20 EUR. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 2'169 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,20 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2026. Mit einem Zuwachs von 25,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 103,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 11,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,01 EUR belaufen. Am 29.07.2026 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 1.34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 9,96 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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