KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag billiger

Der KRONES-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 113,40 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'591 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die KRONES-Aktie bis auf 112,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 114,20 EUR. Bisher wurden heute 18'016 KRONES-Aktien gehandelt.

Bei 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Bei 103,20 EUR fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 9,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,01 EUR. KRONES veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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