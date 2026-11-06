|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag billiger
Die Aktie von KRONES gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der KRONES-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 113,40 EUR.
Der KRONES-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 113,40 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'591 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die KRONES-Aktie bis auf 112,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 114,20 EUR. Bisher wurden heute 18'016 KRONES-Aktien gehandelt.
Bei 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Bei 103,20 EUR fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 9,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,01 EUR. KRONES veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,96 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie
So stuften die Analysten die KRONES-Aktie im vergangenen Monat ein
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingefahren
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KRONES von vor einem Jahr bedeutet
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu KRONES AG
|
06.11.26
|KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
|
06.11.26
|KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Vormittag an Boden (finanzen.ch)
|
06.11.26
|EQS-News: Krones reports moderate growth and improved profitability in a challenging market environment (EQS Group)
|
06.11.26
|EQS-News: Krones mit moderatem Wachstum und verbesserter Ertragskraft in herausforderndem Marktumfeld (EQS Group)
|
05.11.26
|KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittag nordwärts (finanzen.ch)
|
31.10.26
|So stuften die Analysten die KRONES-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
30.10.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.10.26
|EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
Analysen zu KRONES AG
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.