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06.10.2026 09:29:00

KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

KRONES
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Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 105,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'482 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die KRONES-Aktie bisher bei 105,80 EUR. Mit einem Wert von 105,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 455 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 144,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 26,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 103,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 1,89 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,09 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,21 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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