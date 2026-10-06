KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagnachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 107,60 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'563 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die KRONES-Aktie sogar auf 108,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 105,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23'625 KRONES-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 34,01 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,09 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 29.07.2026 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 1.34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,12 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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