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06.10.2026 12:29:00

KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittag fester

KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von KRONES. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 107,20 EUR zu.

KRONES
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Um 12:28 Uhr stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 107,20 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'673 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die KRONES-Aktie legte bis auf 107,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,60 EUR. Bisher wurden heute 14'615 KRONES-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 34,51 Prozent Luft nach oben. Bei 103,80 EUR fiel das Papier am 01.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,09 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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