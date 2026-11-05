KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 115,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'496 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 117,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6'125 KRONES-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 19,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,20 EUR. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 10,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,01 EUR. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat KRONES mit einem Umsatz von insgesamt 1.34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent gesteigert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,96 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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