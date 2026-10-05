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KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

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05.10.2026 09:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag gesucht

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag gesucht

Die Aktie von KRONES zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von KRONES legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 105,80 EUR.

KRONES
97.18 CHF -1.06%
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Um 09:28 Uhr sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 105,80 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'484 Punkten liegt. Die KRONES-Aktie legte bis auf 105,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,80 EUR. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 638 Stück gehandelt.

Bei 144,20 EUR markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 36,29 Prozent zulegen. Am 01.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,09 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1.34 Mrd. EUR gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 10,12 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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