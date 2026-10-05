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KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

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05.10.2026 16:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Montagnachmittag gesucht

KRONES Aktie News: KRONES am Montagnachmittag gesucht

Die Aktie von KRONES gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von KRONES legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 105,40 EUR.

KRONES
98.19 CHF -0.03%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 105,40 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'462 Punkten steht. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 105,80 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,80 EUR. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 10'856 Aktien.

Bei 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,80 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,09 EUR. Am 29.07.2026 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 EUR, nach 2,21 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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30.07.26 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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