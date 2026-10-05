KRONES Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von KRONES

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 104,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'390 Punkten steht. Bei 104,20 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7'261 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 144,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,39 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2026 (103,80 EUR). Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 0,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,09 EUR. Am 29.07.2026 lud KRONES zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,21 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.34 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 10,12 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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