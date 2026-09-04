KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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04.09.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Vormittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von KRONES. Zuletzt konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 116,40 EUR.
Das Papier von KRONES legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 116,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'351 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die KRONES-Aktie zog in der Spitze bis auf 117,00 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 793 KRONES-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR. Gewinne von 23,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 10,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,12 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 2,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRONES noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.34 Mrd. EUR gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 10,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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