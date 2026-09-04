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04.09.2026 12:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Mittag mit grünen Vorzeichen

KRONES Aktie News: KRONES am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von KRONES gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 117,40 EUR zu.

KRONES
110.58 CHF 1.45%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 117,40 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'403 Punkten steht. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 118,00 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 117,00 EUR. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'058 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,20 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 18,59 Prozent niedriger. Am 13.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 10,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,12 EUR je KRONES-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.34 Mrd. EUR – ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRONES 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 10,18 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Krones AG
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