KRONES Aktie News: KRONES gibt am Dienstagvormittag ab

Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 113,40 EUR nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'538 Punkten notiert. In der Spitze büsste die KRONES-Aktie bis auf 113,00 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 114,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'232 KRONES-Aktien.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 144,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 27,16 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,99 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,01 EUR. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.34 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.32 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2026 9,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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