KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagmittag tiefer

Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 114,40 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'730 Punkten steht. Der Kurs der KRONES-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 113,00 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 114,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4'465 KRONES-Aktien.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 144,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 26,05 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 103,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 9,79 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,01 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Am 29.07.2026 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 2,23 EUR. Im letzten Jahr hatte KRONES einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 1.34 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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