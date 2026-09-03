KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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03.09.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Donnerstagvormittag schwächer
Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 116,60 EUR.
Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 116,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'017 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die KRONES-Aktie bis auf 116,60 EUR. Bei 117,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 942 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 144,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die KRONES-Aktie mit einem Kursplus von 23,67 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 105,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2026). Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 10,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,80 EUR aus. Am 29.07.2026 äusserte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.34 Mrd. EUR – ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRONES 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,18 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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