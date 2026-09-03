KRONES Aktie News: KRONES fällt am Donnerstagnachmittag

Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 116,40 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'129 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die KRONES-Aktie bis auf 116,40 EUR. Mit einem Wert von 117,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8'854 KRONES-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.07.2026 bei 105,80 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 10,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,12 EUR aus. Am 29.07.2026 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRONES noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.34 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,18 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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