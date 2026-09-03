KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.09.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES fällt am Donnerstagnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 116,40 EUR.
Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 116,40 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'129 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die KRONES-Aktie bis auf 116,40 EUR. Mit einem Wert von 117,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8'854 KRONES-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.07.2026 bei 105,80 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 10,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,12 EUR aus. Am 29.07.2026 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRONES noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.34 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,18 EUR je KRONES-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KRONES von vor einem Jahr angefallen
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu KRONES AG
|
16:29
|KRONES Aktie News: KRONES fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
09:29
|KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Donnerstagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
28.08.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KRONES von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
14.08.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu KRONES AG
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.24
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester aus dem Handel -- DAX schliesst über 26'000er-Marke -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street wurden Zuschläge verbucht. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.