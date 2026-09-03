KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagmittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 116,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'039 Punkten steht. Das Tagestief markierte die KRONES-Aktie bei 116,40 EUR. Bei 117,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'388 KRONES-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,67 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.07.2026 (105,80 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,12 EUR. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,23 EUR. Im letzten Jahr hatte KRONES einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 10,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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