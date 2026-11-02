KRONES Aktie News: KRONES am Montagnachmittag freundlich

Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 114,60 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'840 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die KRONES-Aktie bis auf 115,20 EUR. Bei 114,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20'023 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 144,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,83 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 103,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 9,95 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,01 EUR. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.34 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1.32 Mrd. EUR eingefahren.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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