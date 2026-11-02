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02.11.2026 12:29:00
KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 112,80 EUR ab.
Um 12:28 Uhr ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 112,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'675 Punkten steht. Im Tief verlor die KRONES-Aktie bis auf 112,80 EUR. Mit einem Wert von 114,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4'516 KRONES-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 27,84 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,20 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,01 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,23 EUR gegenüber 2,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.34 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,96 EUR je KRONES-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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