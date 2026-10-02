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KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

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02.10.2026 09:29:00

KRONES Aktie News: KRONES zieht am Vormittag an

KRONES Aktie News: KRONES zieht am Vormittag an

Die Aktie von KRONES gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von KRONES legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 105,40 EUR.

KRONES
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Um 09:28 Uhr stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 105,40 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'474 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die KRONES-Aktie bisher bei 105,40 EUR. Bei 105,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 917 KRONES-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 26,91 Prozent niedriger. Am 01.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,80 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,52 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,09 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,21 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1.34 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,12 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Krones AG
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